Графики отключения света в Винницкой области на 12 июня будут действовать в сотнях домов.

Графики отключения света в Винницкой области на 12 июня будут действовать из-за профилактических работ, которые продлятся много часов, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Винницкой области на 12 июня будут действовать из-за плановых работ. В рамках планируемых мероприятий специалисты будут проводить детальную проверку технического состояния оборудования, замену изношенных элементов сети, а также выполнять необходимые ремонтные работы.

На сайте «Винницаоблэнерго» предупредили, с 09:30–17:00 не будет электричества в населенном пункте Гуменне. Обесточение будут действовать по адресам:

Березова: 2, 3, 4, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39

Зализнычна: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4А, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20

Корольова: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 66

Л. Украинкы: 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15А, 15А/2, 17, 19, 19А, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45А, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62А, 63, 64, 65, 66, 66А, 69

Марценюка: 23, 30, 31, 35

пров. Л. Украинкы: 1, 2, 3, 6

С 09:30–17:00 часов электричество исчезнет в селе Щыткы, однако обесточения будут продолжаться только на таких улицах:

1 Травня: 31, 34, 36, 41, 46, 52, 53, 301

Б. Хмельныцького: 1, 2, 2/25, 2/26, 3, 7, 7Б, 15/6, 15/7, 16, 17, 17А, 18, 18/2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45А, 46, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 84Б, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99А, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 108А, 109, 110, 111А, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 138, 144, 223А

Довженка: 16, 18, 19

Коцюбынського: 1А, 2, 3, 7, 11, 12, 14, 22, 29, 30, 32

Л. Украинкы: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 9А, 11, 11/1, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 30А, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 94, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 131, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150.

С 09:30–17:00 вводят дополнительные графики отключения света в населенном пункте Пысаривка, однако ограничения охватят только такие улицы:

Ивана Богуна: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17А, 18, 19, 20, 22, 24, 24/2, 24/3, 25, 26, 27, 31, 32, 34А, 34Б, 36, 38, 40, 44, 46, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72

И. Франка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 70А, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 78А, 80

Козацькои славы: 1, 2, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 42, 43, 43Б, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96А, 97, 98, 98А, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 122А, 124, 126, 128

Молодижна: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 557

М. Рыльського: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24/1, 24/2, 24/4, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79

Набережна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 18, 27, 28, 32, 35, 50

Немыривське шосе: 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 29А, 30, 31, 32, 32/1, 34/5

Покровська: 1, 2А, 3, 3Б, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56А, 57А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72Б, 74, 76, 100, 105, 106, 108

Поповыча: 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 26, 28

пров. Покровськый: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 9Б, 9Г, 11, 12, 14, 16.

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