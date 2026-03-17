Новий тиждень березня 2026 року демонструє стабільне та значне подорожчання продуктів у Харкові, повідомляє Politeka.net.

Ми провели моніторинг цін на сайті Мінфіну та з'ясували, що виросло в ціні найбільше.

Березень підтверджує: продовжуюється поступове подорожчання продуктів у Харкові. Найбільше подорожчали короп і масло «Селянське». Яблука теж додали у вартості, особливо у дорогих мережах. Ситуація демонструє, що навіть сезонні продукти можуть додавати десятки гривень до бюджету залежно від обраної мережі магазинів.

Короп живий: ціни ростуть

Середня ціна на живого коропа у березні становить 222,05 грн за кілограм. У лютому середня ціна була 209,87. Зростання перевищило 12 гривень за кілограм.

Різниця між мережами помітна. Найдешевший короп продається в Auchan за 199 грн, тоді як у Megamarket за кілограм доведеться заплатити 245,10. Таким чином різниця між полицями сягає 46 гривень. Для тих, хто купує рибу регулярно, економія в Auchan може бути відчутною.

Масло: «Селянське» дорожчає активніше

Масло «Селянське» 72,5% (200 г) у березні коштує 116,90 грн, тоді як у лютому середня ціна становила 110,55. Підвищення майже на 6,5 гривень. У мережах Auchan пропонують продукт за 107, Megamarket і Metro утримують найдорожчі ціни — 121,70 та 122 відповідно.

Яблука: сезонні продукти дорожчають

Яблука українського виробництва у березні коштують у середньому 47,46 грн за кілограм. У лютому ціна становила 41,50. Novus пропонує найвигіднішу ціну — 34,99 , Metro продає за 42,50, а Megamarket — найдорожче — 64,90.

Яблука сорту «Айдаред» у березні коштують 54,30 грн за кілограм, тоді як у лютому були на рівні 53,46 гривень. Найвигідніше купувати у Auchan.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Харкові: як змінилися ціни на базові товари.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: які суми можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: що саме надають українцям.