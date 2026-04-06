В Запорожской области появляются объявления о бесплатном жилье для ВПЛ от неравнодушных украинцев.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области можно найти через онлайн-платформу "Допомагай", где владельцы жилья предлагают временное убежище людям, которые были вынуждены покинуть дом из-за войны, сообщает Politeka.

На сервисе регулярно появляются объявления от жителей региона, готовых предоставить комнату или дом для проживания.

Один из вариантов размещения опубликовали в селе Вольнокурьяновское неподалеку от Вольнянского. Хозяин частного дома предлагает отдельную комнату женщине, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах из-за вынужденного переезда.

Дом имеет три помещения, одна проходная комната. Внутри установлена ​​печь, поэтому обогрев снабжается дровами, которые владелец готовит самостоятельно. Санузел расположен во дворе.

Дом находится примерно в 30 километрах от областного центра в направлении Харькова. По словам хозяина, окружающая местность спокойна. Территорию с двух сторон окружает река до воды около ста метров.

В доме работает скоростной интернет, есть генератор на случай обесточивания, а также базовая бытовая техника. Кроме того, в хозяйстве живут домашние животные – кот, пес и хомяк.

Владелец сообщает, что имеет запас продовольствия и регулярно его пополняет. В доме также есть постельное белье и часть одежды около 46-48 размера. Несколько раз в неделю человек ездит в город на собственном автомобиле, а между населенными пунктами курсирует общественный транспорт.

Еще одно предложение появилось в районе Транспортник. Там также доступно бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области, которое можно найти через ту же платформу.

В обоих случаях владельцы ожидают от жительницы посильной помощи по дому – уборка, приготовление пищи или стирка. Такой формат проживания позволяет переселенцам получить временное убежище, а хозяевам — поддержку в быту.

