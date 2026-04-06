У Запорізькій області зʼявляються оголошення про безкоштовне житло для ВПО від небайдужих українців.

Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області можна знайти через онлайн-платформу «Допомагай», де власники помешкань пропонують тимчасовий прихисток людям, які були змушені залишити дім через війну, повідомляє Politeka.

На сервісі регулярно з’являються оголошення від жителів регіону, готових надати кімнату або будинок для проживання.

Один із варіантів розміщення опублікували у селі Вільнокур’янівське неподалік Вільнянська. Господар приватної садиби пропонує окрему кімнату жінці, яка опинилася у складних життєвих обставинах через вимушений переїзд.

Будинок має три приміщення, одна кімната прохідна. Усередині встановлена піч, тому обігрів забезпечується дровами, які власник готує самостійно. Санвузол розташований на подвір’ї.

Помешкання знаходиться приблизно за 30 кілометрів від обласного центру у напрямку Харкова. За словами господаря, навколишня місцевість спокійна. Територію з двох боків оточує річка, до води близько ста метрів.

У домі працює швидкісний інтернет, є генератор на випадок знеструмлення, а також базова побутова техніка. Окрім того, у господарстві живуть домашні тварини — кіт, пес та хом’як.

Власник повідомляє, що має запас харчів і регулярно його поповнює. У будинку також є постільна білизна та частина одягу приблизно 46–48 розміру. Кілька разів на тиждень чоловік їздить до міста власним автомобілем, а між населеними пунктами курсує громадський транспорт.

Ще одна пропозиція з’явилася у районі Транспортник. Там також доступне безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області, яке можна знайти через ту ж платформу.

В обох випадках власники очікують від мешканки посильної допомоги по дому — прибирання, приготування їжі або прання. Такий формат проживання дозволяє переселенцям отримати тимчасовий прихисток, а господарям — підтримку у побуті.

