Дефицит продуктов в Днепропетровской области фиксируется на фоне изменений ценовой ситуации на рынке картофеля в Украине, где одновременно существует дешевый остаток урожая прошлого года и значительно более дорогой импортный товар, сообщает Politeka.
Аналитические данные свидетельствуют: сейчас агропроизводители реализуют прошлогодние запасы клубня примерно по 5–11 грн за килограмм. Это заметно ниже уровня аналогичного периода 2025 года, когда диапазон составлял 13–23 грн.
Специалисты объясняют такую разницу большими объемами сбора и особенностями сезона. Дополнительно повлияли погодные условия лета, которые сформировали более мелкую фракцию урожая и повлияли на товарную структуру.
Параллельно на внутренний рынок начинают поступать импортные партии. Их стоимость достигает около 90 грн за килограмм, что существенно снижает доступность потребителей и ограничивает спрос в розничном сегменте.
Эксперты плодоовощного сектора отмечают, что нынешняя ситуация носит временный характер. Запасы прошлогодней продукции постепенно сокращаются, создавая предпосылки для изменения ценовой динамики в ближайшее время.
Участники рынка прогнозируют, что при уменьшении предложения и стабильного спроса возможен постепенный рост стоимости как в оптовой, так и в розничной торговле.
В этом контексте - Дефицит продуктов в Днепропетровской области. рассматривается как элемент общеукраинских процессов на овощном рынке, где ключевым фактором становится скорость исчерпания складских запасов и баланс между импортом и внутренним производством.
Последующая динамика рынка будет зависеть от темпов поступления нового урожая и импортных поставок.
Источник: ТСН
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