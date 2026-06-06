Дефицит в Днепропетровской области рассматривается как элемент общеукраинских процессов на овощном рынке.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области фиксируется на фоне изменений ценовой ситуации на рынке картофеля в Украине, где одновременно существует дешевый остаток урожая прошлого года и значительно более дорогой импортный товар, сообщает Politeka.

Аналитические данные свидетельствуют: сейчас агропроизводители реализуют прошлогодние запасы клубня примерно по 5–11 грн за килограмм. Это заметно ниже уровня аналогичного периода 2025 года, когда диапазон составлял 13–23 грн.

Специалисты объясняют такую ​​разницу большими объемами сбора и особенностями сезона. Дополнительно повлияли погодные условия лета, которые сформировали более мелкую фракцию урожая и повлияли на товарную структуру.

Параллельно на внутренний рынок начинают поступать импортные партии. Их стоимость достигает около 90 грн за килограмм, что существенно снижает доступность потребителей и ограничивает спрос в розничном сегменте.

Эксперты плодоовощного сектора отмечают, что нынешняя ситуация носит временный характер. Запасы прошлогодней продукции постепенно сокращаются, создавая предпосылки для изменения ценовой динамики в ближайшее время.

Участники рынка прогнозируют, что при уменьшении предложения и стабильного спроса возможен постепенный рост стоимости как в оптовой, так и в розничной торговле.

В этом контексте - Дефицит продуктов в Днепропетровской области. рассматривается как элемент общеукраинских процессов на овощном рынке, где ключевым фактором становится скорость исчерпания складских запасов и баланс между импортом и внутренним производством.

Последующая динамика рынка будет зависеть от темпов поступления нового урожая и импортных поставок.

Источник: ТСН

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