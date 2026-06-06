Новый график движения транспорта в Виннице начнет действовать уже на следующей неделе в связи с проведением планового обновления дорожного покрытия, сообщает Politeka.

В городе с 10 июня по 15 июля изменят правила проезда на части улицы Соборной. Ограничения будут действовать на нечетной стороне от улицы Хлебной до Театральной улицы.

Как сообщили на официальном сайте городского совета, на этом участке коммунальные службы продолжат устранять деформации дорожного покрытия.

Поэтому возникла необходимость в новом графике движения транспорта в Виннице. Коммунальные автобусы №4, 5, 7, 11, 19, 21, 24 и 32 будут ездить по улице Соборной в обоих направлениях без изменений.

Современные троллейбусы с автономным ходом №16, 20 и 22 также будут курсировать в обоих направлениях по своим постоянным схемам.

Привычное курсирование полностью сохранят и троллейбусы №4, 5, 10, 11, 12, 14, 17, 18 и 19.

В то же время новый график движения транспорта в Виннице коснется отдельных троллейбусных маршрутов, которые изменят направление курсирования.

Троллейбусы №3, 9, 13 и 15 в направлении улицы Киевской будут объезжать закрытый участок через улицы Соборную, Брацлавскую, Нансена, проспект Коцюбинского и дальше выезжать на улицу Киевскую.

Популярные городские маршрутные такси №5А, 10А, 23А и 28А будут осуществлять перевозки по обоим направлениям без изменений.

Временный объезд организуют, прежде всего, для безопасного проезда горожан. Водители смогут заблаговременно обойти участок ремонта по альтернативным улицам.

По официальной информации департамента коммунального хозяйства и благоустройства, нынешнее состояние проезжей части существенно усложняет движение по главной улице города.

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