Новый график движения поездов в Кировоградской области будет действовать поэтапно в течение июня.

Новый график поездов в Кировоградской области введены из-за временных изменений маршрутов и корректировки расписаний пригородных рейсов, о чем сообщают официальные источники, передает Politeka.

Перевозчики уточняют, что обновления касаются сразу нескольких направлений и будут действовать в разные даты июня. Пассажирам советуют заранее проверять расписание, поскольку часть составов меняет как время отправки, так и конечные остановки.

За месяц корректировки охватывают рейсы №6272 и №6275. В определенные дни поезд Подольск – Голта не будет следовать стандартным маршрутом в Помочную, вместо этого будет работать по обновленной схеме. Аналогичные изменения предусмотрены и для обратной направленности.

Дополнительно обновлено расписание состава №6664 Знаменка-Пассажирская – Кременчуг-Пассажирский. В первой половине июня его отправление установлено на 11:30, прибытие - 13:52, отличающееся от предыдущего времени движения.

Отдельный блок изменений пришелся на 4 июня, когда одновременно корректировались несколько маршрутов из Одессы. Речь идет о рейсах №6254, №6256 и №6258, для которых обновили временные интервалы движения и продолжительность поездки.

Также в период 8-11 июня эти направления получили дополнительные точечные изменения, касающиеся времени отправления и прибытия на промежуточных станциях.

Новый график движения поездов в Кировоградской области будет действовать поэтапно в течение июня и включает как изменение маршрутов, так и корректировку расписаний отдельных пригородных сообщений, что связано с инфраструктурными работами и оптимизацией движения составов.

Источник: Фейсбук ОЖД

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