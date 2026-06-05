Такие предложения демонстрируют разные форматы размещения, где бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области сочетается с условиями ухода.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области предлагают в формате частных домов и отдельных комнат в селах и городах региона, где владельцы ищут жителей для длительного проживания на условиях ухода за недвижимостью и поддержки быта, сообщает Politeka.

В Жмеринском районе, в селе Потоки, находится дом с несколькими комнатами и приусадебной территорией. Объект не имеет газификации и централизованного водоснабжения, однако оборудован колодцем, печным отоплением, хозяйственными сооружениями и садом. От арендаторов ожидают ответственное отношение к имуществу и ведение ежедневных хозяйственных дел.

Еще один вариант размещения расположен в Гоноровке Ямпольского района. Здесь предлагается жилье с несколькими комнатами, печной системой обогрева и земельным участком. Предложение ориентировано на семьи, способные самостоятельно организовать быт в сельской среде с базовыми условиями инфраструктуры.

В Виннице также доступна отдельная комната в кирпичном здании, рассчитанная преимущественно на пожилую женщину или супругов пенсионного возраста. Проживание предполагает доступ к воде, печное отопление и небольшой участок земли рядом с домом. Санузел расположен во дворе, а детали сотрудничества согласовываются с владельцем.

Такие предложения демонстрируют разные форматы размещения, где бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области сочетается с условиями ухода за недвижимостью и участия в поддержании порядка.

Подобные варианты остаются актуальными для переселенцев, готовых к проживанию в сельских условиях и взаимодействию с собственниками на долгосрочной основе.

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