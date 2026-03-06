Субсидии для пенсионеров в Кировоградской области остаются важной формой государственной поддержки, которую можно оформить разными способами.

Субсидии для пенсионеров в Кировоградской области можно получить с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины или подать документы лично, сообщает Politeka.

Как сообщает в ПФУ, онлайн-подача предусматривает авторизацию в кабинете гражданина на портале diia.gov.ua через электронную подпись или BankID.

Далее необходимо выбрать услугу Заявление на субсидию, проверить корректность данных в профиле и обновить их при необходимости.

Затем следует указать адрес для получения субсидии для пенсионеров в Кировоградской области и определить, нужна ли помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В форме нужно выбрать конкретные услуги из доступного перечня, заполнить данные по каждой из них, указать IBAN счет для начисления средств и добавить информацию обо всех зарегистрированных в жилище лицах и родственниках.

Для внутренне перемещенных лиц или арендодателей указывают только тех, кто фактически проживает в доме. После проверки данных заявление подписывают электронной подписью и отправляют.

Именно так, субсидии для пенсионеров в Кировоградской области можно оформить дистанционно. Офлайн-подача документов также доступна.

Начиная с 1 декабря граждане могут обратиться лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или отправить документы по почте.

Пенсионный фонд объясняет, что для выплат на твердое или жидкое печное бытовое топливо учитываются доходы домохозяйства за предыдущий календарный год. То есть при обращении в 2026 году всегда принимают во внимание доходы за 2025 год.

