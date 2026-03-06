Субсидії для пенсіонерів у Кіровоградській області залишаються важливою формою державної підтримки, яку можна оформити різними способами.

Субсидії для пенсіонерів у Кіровоградській області можна отримати за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України або подати документи особисто, повідомляє Politeka.

Як інформують у ПФУ, онлайн-подача передбачає авторизацію в кабінеті громадянина на порталі diia.gov.ua через електронний підпис або BankID.

Далі необхідно обрати послугу “Заява на субсидію”, перевірити коректність даних у профілі та оновити їх за потреби.

Після цього слід вказати адресу для отримання субсидії для пенсіонерів у Кіровоградській області та визначити, чи потрібна допомога на оплату житлово-комунальних послуг.

У формі потрібно обрати конкретні послуги з доступного переліку, заповнити дані по кожній із них, вказати IBAN рахунок для нарахування коштів та додати інформацію про всіх зареєстрованих у житлі осіб і родичів.

Для внутрішньо переміщених осіб або орендодавців зазначають лише тих, хто фактично проживає у помешканні. Після перевірки даних заяву підписують електронним підписом та надсилають.

Саме так субсидії для пенсіонерів у Кіровоградській області можна оформити дистанційно. Офлайн-подача документів також доступна.

Починаючи з 1 грудня, громадяни можуть звернутися особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України або надіслати документи поштою.

Окремо Пенсійний фонд пояснює, що для виплат на тверде або рідке пічне побутове паливо враховуються доходи домогосподарства за попередній календарний рік. Тобто при зверненні у 2026 році завжди беруть до уваги доходи за 2025 рік.

