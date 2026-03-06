Новый график движения транспорта в Киеве предусматривает изменения двух автобусных маршрутов уже с 5 марта, передает Politeka.

Корректировку внедряют, чтобы улучшить перевозку пассажиров в центральной части столицы.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП "Киевпасстранс". По информации предприятия, обновленные схемы заработают для маршрутов №62 и №90-К.

В частности, автобус №62 будет следовать к Контрактовой площади от улицы Садово-Ботанической по привычному маршруту до Бассейной. Далее транспорт будет проходить через Бессарабский проезд, Большую Васильковскую и Крещатик, после чего будет снова возвращаться на предыдущий путь. В обратном направлении схема останется без изменений.

Маршрут №90-К будет курсировать от площади Валерия Марченко через улицы Стеценко и Мечты, далее по проспекту Берестейскому до станции метро «Святошин». Затем автобус будет заезжать на Чернобаевскую площадь с движением по кругу, после чего будет продолжать путь до станции «Нивки» и возвращаться обратно.

В КГГА отмечают, что новый график движения транспорта в Киеве связан с ремонтными работами на городской инфраструктуре. В частности, идет капитальное восстановление путепровода на пересечении улиц Рональда Рейгана и Оноре де Бальзака. Работы планируют завершить ориентировочно до конца ноября.

Кроме того, до 20 марта будут частично ограничивать движение на улице Андрея Малышко в Днепровском районе. Там коммунальные службы ремонтируют систему дождевой канализации.

Параллельно в столице готовятся новые элементы дорожной инфраструктуры. В течение года планируется обустроить пять наземных пешеходных переходов, в том числе на бульваре Леси Украинки, возле дворца «Украина» и рядом с несколькими станциями метро.

