Новый график движения поездов в Черниговской области может изменяться в зависимости от продолжительности работ и эксплуатационных нужд.

Новый график движения поездов в Черниговской области предусматривает временные изменения для пассажиров пригородного сообщения, сообщает Politeka.

По техническим причинам на некоторые даты отменяют ряд рейсов между станциями Гребенка и Нежин.

Об изменениях предупредили пассажиров, пользующихся этим направлением для ежедневных поездок. Временные ограничения будут действовать в марте и начале апреля, поэтому людям советуют заранее проверять расписание и планировать маршрут с учетом корректировок.

В частности, 13, 14 и 15 марта не будет курсировать пригородный поезд №6526/6525 Гребенка - Нежин. По обычному расписанию он прибывает в Нежин в 19:32. В те же дни отменен и обратный рейс №6528/6527 Нежин — Гребенка, отправка которого предусмотрена в 20:43.

Еще один утренний маршрут приостановят на более долгий период. Речь идет о рейсе №6522/6521 Гребенка — Нежин с прибытием в 04:35 и поезд №6524/6523 Нежин — Гребенка, обычно отправляющаяся в 10:43.

Эти рейсы не будут выполняться 13, 14, 15, 16, 30 и 31 марта, а также 1, 2 и 3 апреля.

В компании отмечают, что подобные корректировки связаны с техническими работами на инфраструктуре. Подобные мероприятия проводятся для поддержания безопасного состояния путей и оборудования, используемого при загородных перевозках.

Железнодорожники также призывают пассажиров внимательно следить за обновлением расписания на официальных ресурсах перевозчика. Ведь новый график движения поездов в Черниговской области может варьироваться в зависимости от продолжительности работ и эксплуатационных потребностей.

После завершения необходимых технических мер движение на направлении планируют возобновить в обычном режиме.

