Прогноз погоды с 6 по 15 марта в Харькове обещает чередование облачных и ясных дней, но преимущественно без существенных осадков.

Прогноз погоды с 6 по 15 марта в Харькове начнется относительно холодных дней, сообщает Politeka.

Подробный прогноз погоды с 6 по 15 марта в Харькове предоставили метеорологи на платформе sinoptik.ua.

6 марта, когда ночью столбики термометров опустятся до 1 градуса мороза, а днем ​​температура едва достигнет +2°С. Ночной снег ослабеет до утра и к полудню полностью прекратится.

7 марта синоптики подразумевают облачность весь день, без осадков. Днем воздух прогреется до +3°С, а ветер останется слабым.

8 марта утреннее ясное небо сменится вечерней облачностью, хотя температура днем ​​поднимется до +7°С, что станет заметным изменением по сравнению с предыдущими днями.

В середине недели, 9 и 10 марта, в городе будут более стабильные погодные условия. 9 марта ясное небо продержится с утра до вечера, а дневная температура поднимется до +4°С.

10 марта станет теплее, дневная температура достигнет +12°С, а осадков не ожидается. Преимущественно ясная атмосфера на улице сохранится и 11 марта, когда днем ​​будут показывать +14°С.

12 и 13 марта ясное небо будет радовать горожан на протяжении всего дня. Дневная температура будет колебаться от +12 до +14°С, ветер будет оставаться умеренным, а вероятность осадков будет минимальной.

14 и 15 марта небо останется ясным, температура днем ​​будет подниматься до +10°С, а ночью будет опускаться до 0°С. Ветер будет слабый, так что ощущение прохлады будет умеренным.

В итоге прогноз погоды с 6 по 15 марта в Харькове демонстрирует плавное потепление в течение недели, с преимущественно ясным небом и минимальной вероятностью осадков.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Харьковской области: в ПФУ раскрыли, кому предусмотрена надбавка.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что предлагают благотворители.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Харькове: чего следует ждать украинцам.