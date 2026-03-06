Ограничения движения транспорта в Черниговской области создадут неудобства в передвижении по городу местным жителям.

Ограничения движения транспорта в Черниговской области продлятся почти два месяца из-за проведения аварийно-восстановительных работ на сетях водоотвода, сообщает Politeka.

Ограничения движения транспорта в Черниговской области будут действовать в Нежине на улице Черниговской. Об этом сообщили в Нежинском городском совете.

Согласно сообщению, курсирование автотранспорта будет частично перекрыто на отрезке дороги от перекрестка ул. Широкомагерская и ул. Черниговская к перекрестку ул. Черниговская и ул. Брюховец.

Именно на этом участке планируется выполнение необходимых ремонтных работ в коммунальных сетях. Работы стартуют 16 марта в 08:00. Завершить их планируют 16 мая 2026 в 17:00.

В этот период водителям придется учитывать изменения при планировании поездок по городу. Местные власти подчеркивают, что временное перекрытие дороги связано исключительно с необходимостью безопасного проведения ремонтных работ.

Директор КП «Нежинское управление водопроводно-канализационного хозяйства» Виталий Кошевой пояснил, что такие меры необходимы для предотвращения возможных аварийных ситуаций при выполнении работ на сетях.

По его словам, все действия будут производиться в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения, согласованной патрульной полицией.

В городском совете обратили внимание водителей на то, что ограничения движения транспорта в Черниговской области могут повлиять не только на частный транспорт, но и на общественные перевозки.

Из-за проведения работ возможны временные изменения в схемах курсирования автобусов. Отдел транспорта и связи Нежинского городского совета намерен внести необходимые коррективы в маршруты общественного транспорта.

