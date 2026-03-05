Графики отключения света в Харьковской области сформированы с учетом плановых ремонтных и профилактических работ.

Графики отключения света в Харьковской области продлятся 6 марта в части населенных пунктов региона из-за плановых и профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении «Харківобленерго», на которое ссылаются несколько общин региона.

Графики отключения света в Харьковской области на 6 марта заранее были подготовлены и сформированы с учетом плановых ремонтных и профилактических работ на электросетях. Цель этих мер – обеспечить стабильную работу энергосистемы и повысить надежность электроснабжения жителей области.

с 8:00 до 17:00 в Чугуевском районе в поселке Малынивка не будет электричества. В связи с проведением плановых работ временно будет прекращено электроснабжение по следующим адресам:

ул. Е. Ткаченка дома: 36, 38, 40–53, 55–69, 69А, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 1

ул. Дружбы дома: 1-61, 55А.

ул. Мыру дома: 36, 38, 40-51, 53, 55, 57, 59.

С 8 до 16 часов электричество исчезнет в селе Бердянка. Света не будет в домах, растагованных по адресам:

Леси Украинкы — № 3, 4, 5, 8, 9, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30;

Центральна — № 1, 3, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 27, 29, 31, 70А, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87;

Радянська — (все дома);

Садова — № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35;

Слобожанська — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

Степова — № 43

Также с 8 до 16 часов будут продолжаться дополнительные отключения в селе Орчык. Они охватят улицу Нова - № 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57.

Кроме этого, с 8 до 16 часов обесточат село Новоселивка. Ограничения будут продолжаться только по указанным адресам:

Центральная- № 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;

Полтавська - № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30 40;

Котляревського – (все дома).

