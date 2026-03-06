Подорожание проезда в Винницкой области уже повлияло на один из самых популярных маршрутов.

Вступило в силу подорожание проезда в Винницкой области по маршруту «Винница – Казатин», сообщает Politeka.

Теперь билет стоит 120 гривен.

Объявление об изменении тарифа появилось в начале текущего года в сети. Перевозчики объяснили корректировку ростом затрат, влияющих на формирование конечной суммы. Речь идет о горючем, техническом обслуживании подвижного состава, обновлении деталей и других производственных потребностях.

Журналисты обратились за комментарием к представителю ассоциации перевозчиков Вячеславу Дарморосу. Он подтвердил, что в этом направлении расценка длительный период не пересматривалась. По его словам, решение стало вынужденным шагом по сохранению стабильной работы рейсов.

Средний показатель в регионе составляет 2 гривны 40 копеек за километр. Расстояние между Винницей и Казатином – 85 километров. При этом предоплата оставалась ниже, чем на многих других междугородных сообщениях.

Для сравнения: поездка в Хмельник протяженностью 63 километра обходится в 161 гривну. В транспортных компаниях отмечают, что в направлении Казатина повышение происходит постепенно, чтобы не создавать резкой финансовой нагрузки для жителей.

Таким образом, подорожание проезда в Винницкой области уже повлияло на один из популярных маршрутов. Представители отрасли отмечают, что изменения связаны не с намерением увеличить прибыль, а с потребностью покрывать расходы и поддерживать техническую исправность автобусов.

Специалисты советуют пассажирам заранее уточнять актуальные расценки перед планировкой поездок. В случае дальнейших экономических колебаний перевозчики допускают возможность пересмотра тарифов и по другим направлениям региона.

