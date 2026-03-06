Новый график движения поездов в Житомирской области сформирован после обращений людей, которые регулярно пользуются этим направлением.

Новый график движения поездов в Житомирской области был введен на пригородном направлении Казатин — Бердичев, сообщает Politeka.

С 4 марта 2026 года два вечерних рейса начали отправляться раньше после обращений пассажиров.

О корректировке сообщили в службе пригородных перевозок. Изменения касаются поездов, ежедневно курсирующих между станциями Казатин-1 и Бердичев.

Так, поезд №6259 Казатин-1-Бердичев теперь отправляется в 18:00, а прибывает в 18:40. Ранее этот рейс отправлялся в 18:20 и прибывал около 19:00.

Обратный маршрут №6260 Бердичев — Казатин-1 также получил другое время отправления. Поезд выезжает в 19:00 и прибывает в 19:35. В корректировку он отправлялся в 19:15 и прибывал примерно в 19:50.

У перевозчика объяснили, что новый график движения поездов в Житомирской области сформировали после обращений людей, регулярно пользующихся этим направлением. Обновленное расписание должно сделать передвижение более удобным для жителей близлежащих населенных пунктов.

Подробное расписание доступно на официальном сайте перевозчика. Пассажирам советуют проверять актуальную информацию перед поездкой.

Кроме того, в Житомирской области повысили тарифы на коммунальные услуги.

С 1 марта в Коростене начали действовать обновленные тарифы на некоторые коммунальные услуги в Житомирской области, в частности, на вывоз бытовых отходов, сообщает Politeka.

О причинах корректировки рассказал руководитель Коммунального производственно-хозяйственного предприятия Леонид Якубовский. По его словам, решение связано, прежде всего, с ростом расходов на топливо, оплату труда персонала и приобретение запчастей для спецтехники.

