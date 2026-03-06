При определении права на денежную помощь для ВПЛ в Киевской области учитывается совокупный доход всех членов домохозяйства.

В 2026 году обновили ключевые условия назначения денежной помощи на проживание для ВПЛ в Киевской области, сообщает Politeka.net.

Как сообщили в ПФУ, из-за изменения прожиточного минимума пересмотрели и предельный уровень дохода семьи, дающий право на выплаты.

С начала 2026 года вступили в силу обновленные правила назначения помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц. Благодаря этому часть переселенцев, которым раньше прекратили выплаты, теперь могут снова претендовать на государственную поддержку.

В Пенсионном фонде разъясняют, что в 2026 году прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность составляет 2 595 гривен. Соответственно изменился и предельный уровень дохода для получения пособия: теперь он составляет 10380 гривен на одного члена семьи (2595 × 4). Для сравнения, ранее этот показатель был равен 9 444 гривнам.

При определении права на денежную помощь для ВПЛ в Киевской области учитывается совокупный доход всех членов домохозяйства, который делится на количество проживающих вместе. Если полученный показатель не превышает установленный лимит, семья может рассчитывать на продолжение или обновление поддержки.

Но есть важное исключение. Некоторым переселенцам помощь, как правило, продлевается автоматически без учета общего дохода семьи. Это касается:

пенсионеров, если размер пенсии не превышает 10 380 гривен;

людей с инвалидностью I и II групп;

детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также лиц из их числа до 23 лет;

приемных родителей, родителей-воспитателей и опекунов таких детей.

Если есть сомнения – учитывается ли доход семьи в вашем случае или почему выплаты прекратили, уточняйте информацию в Пенсионном фонде.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области: как скорректированы новые цены.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: кто получит дополнительные выплаты в феврале.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Киеве: на каких маршрутах выросли цены.