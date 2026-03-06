Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области доступно в частных домовладениях с базовыми удобствами.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области предлагают в сельской местности вблизи областного центра и в Вольнянском районе, сообщает Politeka.

Объявления предусматривают размещение женщин в течение длительного периода с минимальными бытовыми требованиями.

В 30 километрах от Запорожья в направлении Харькова готовы предоставить комнату в доме с печным отоплением. Помещение оснащено скоростным интернетом, генератором, холодильником, морозильной камерой, микроволновкой, электродуховкой и другой кухонной техникой. Владелец отмечает, что дрова заготавливается самостоятельно, а в случае необходимости поможет с оформлением справки о проживании и регистрации. От жительницы ожидают сильного участия в уборке, приготовлении пищи и ежедневных делах.

Еще один вариант расположен в Вольнокурьяновском Вольнянского района. Там предлагается отдельная комната женщине в возрасте примерно 27–45 лет, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах. В доме три помещения, печь, баллонный газ, скоростной вайфай, генератор, бытовая техника. Туалет находится на улице. Локация тихая, рядом река, в город курсируют маршрутки, также есть возможность доезда на автомобиле.

В обоих случаях оплата за проживание не взимается. Зато просят поддерживать порядок и соблюдать договоренности.

Таким образом, бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области доступно в частных домовладениях с базовыми удобствами и взаимной бытовой поддержкой.

Потенциальным жительницам советуют заранее уточнять все бытовые нюансы во избежание недоразумений в будущем.

