Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується спільно з міжнародними партнерами.

У 2026 році розпочалася гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області, спрямована на підтримку літніх людей та родин у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Програму реалізують у Харкові та Ізюмі. Ініціатива передбачає відновлення пошкодженого житла та забезпечення базових потреб мешканців, які постраждали від обстрілів або тривалий час перебували у небезпечних умовах.

У межах проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV» виконують ремонт дверей, вікон, покрівлі, а також відновлюють стіни й стелі. Обсяг робіт визначають після технічного огляду кожного помешкання спеціалісти.

Подати заявку можуть громадяни від 60 років, люди з інвалідністю, особи з тяжкими захворюваннями, багатодітні сім’ї, самотні батьки та вагітні жінки. Кожне звернення розглядають індивідуально, навіть якщо частина документів відсутня.

Для участі потрібно надати паспорт, підтвердження права власності та довідку про доходи. Консультанти супроводжують заявників під час оформлення та пояснюють порядок дій.

Окремий напрям передбачає домашній супровід самотніх літніх громадян та осіб із серйозними проблемами здоров’я. Фахівці допомагають у побуті та сприяють створенню безпечних умов проживання.

Координатори наголошують, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується спільно з міжнародними партнерами та спрямована на покращення якості життя старших мешканців регіону.

Жителям радять стежити за офіційними повідомленнями та звертатися на гарячу лінію для уточнення деталей. Своєчасне подання заяви прискорює розгляд і дозволяє отримати підтримку без затримок.

Літнім людям рекомендують перевіряти актуальні оголошення та координувати заявки з консультантами, щоб гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надходила своєчасно та повністю відповідала потребам.

