Подорожание проезда в Ужгороде рассматривается как вынужденный шаг по адаптации к экономическим условиям.

Подорожание проезда в Ужгороде фактически закрепили на уровне временного тарифа, который исполнительный комитет городского совета решил продлить еще несколько месяцев для городских автобусных перевозок, передает Politeka.

Согласно принятому решению стоимость поездки при оплате через валидатор останется 20 гривен и будет действовать до 28 июня 2026 года. Начальное повышение с 18 до 20 гривен было введено с 16 апреля как краткосрочное мероприятие, однако его действие продолжили из-за роста расходов в транспортной сфере.

В городском совете объясняют, что ключевым фактором стали обращения перевозчиков, связывающих финансовое давление с подорожанием горючего. Эта статья расходов формирует основную часть себестоимости пассажирских перевозок.

Директор КП "Ужгородский муниципальный транспорт" Виталий Готра ранее отмечал, что даже текущий уровень в 20 гривен не покрывает расходы перевозчиков. По его словам, экономически обоснованная стоимость может достигать около 30 гривен, однако прогнозировать дальнейшую динамику сложно из-за нестабильности рынка горючего.

В то же время, решение касается только безналичной оплаты через электронный билет. Наличный расчет в транспорте остается на уровне 23 гривен без изменений в пределах этого этапа тарифного регулирования.

На этом фоне удорожание проезда в Ужгороде рассматривается как вынужденный шаг адаптации к экономическим условиям, которые формируются под влиянием цен на энергоносители и затрат на обслуживание транспорта.

Отдельно в пояснениях городских властей и профильных структур отмечается, что рост стоимости горючего носит глобальный характер и связан с нестабильностью на нефтяных рынках. Украинский рынок при этом полностью зависит от импортных поставок, поэтому колебания мировых цен оказывают непосредственное влияние на тарифы для пассажиров.

Источник: varosh

