График отключения газа на неделю с 1 по 7 июня в Винницкой области нуждается в соблюдении правил безопасности.

График отключения газа на неделю с 1 по 7 июня в Винницкой области обнародовал Калиновский участок Хмельницкого УЭГХ в связи с плановыми ремонтными работами на газопроводе низкого давления в Калиновке, передает издание Politeka.

Ограничение газоснабжения стартует 1 июня в 09:00 и продлится до 5 июня 2026 года. В этот период временно прекратят подачу газа для ряда жилых улиц и частных адресов в разных районах населенного пункта.

Под отключение попадают улицы Ивана Дзюбы, Князя Владимира, Машиностроителей, Константина Васюка, Новая, Левко Лукьяненко, Промышленная, а также дома с номерами 20, 21, 22, 24 и отдельные проспекты №1 и №2. Также в перечне – улица Николая Гоголя и проспект Независимости.

Возобновление подачи ресурса произойдет по завершении всех технических мероприятий и проверке системы на безопасную работу. Точное время запуска зависит от темпов выполнения ремонтов.

Жителям рекомендуют перекрыть краны перед газовыми приборами сразу после остановки поставок. После завершения работ необходимо обеспечить доступ работникам газовой службы для проведения контрольного запуска и проверки оборудования.

В компании отмечают, что график отключения газа на неделю с 1 по 7 июня в Винницкой области является вынужденной мерой, связанной с техническим обслуживанием сетей и направленным на повышение безопасности потребителей.

Специалисты советуют заблаговременно подготовить бытовые приборы и учесть, что график отключения газа на неделю с 1 по 7 июня в Винницкой области требует соблюдения правил безопасности.

