Прогноз погоды на неделю 1 по 7 июня в Днепропетровской области свидетельствует о постепенном потеплении.

Прогноз погоды на неделю 1 по 7 июня в Днепропетровской области показывает, что первые дни лета будут преимущественно влажными и пасмурными, сообщает Politeka.

1 июня в течение дня температура будет колебаться от +12 ночью до +22 градусов днем. Солнце будет редко появляться из-за облаков, а после обеда ожидается дождь.

Как проинформировали на официальном сайте Украинского гидрометеорологического центра, 2 июня пасмурная атмосфера сохранится.

Небольшой дождь прогнозируется еще ночью, однако к утру он прекратится. Уже во второй половине дня осадки вернутся и продлятся до позднего вечера. Температура воздуха днем ​​поднимется до +22 градусов.

Прогноз погоды на неделю 1 по 7 июня в Днепропетровской области предполагает, что 3 июня в регионе также будет пасмурно. Температура днем ​​составит +24 градуса. Небольшой дождь ожидается в дневные часы.

4 июня станет теплее. Ночью прогнозируют около +16 градусов, а днем ​​воздух прогреется до +25. После обеда снова пройдет мелкий дождь. Осадки будут продолжаться до вечера.

Прогноз погоды 1 по 7 июня в Днепропетровской области также указывает на то, что вторая половина недели будет значительно теплее и сухее.

Уже 5 июня синоптики не прогнозируют осадки. Утром небо будет ясным, однако ближе к середине дня его затянут тучи. Температура поднимется до +25 градусов.

6 июня в дневные часы столбики термометров поднимутся до +27 градусов. Солнце лишь изредка будет прятаться за облаками, а осадков в этот день не прогнозируют.

7 июня температура воздуха днем ​​составит +26 градусов. Большая часть дня пройдет без осадков, однако к вечеру возможен дождь.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: какая новая проблема возникла на рынке.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: кто и при каких условиях может потерять выплаты.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: как были изменены цены в магазинах.