График отключения газа на неделю с 1 по 7 июня во Львовской области предусматривает временное прекращение газоснабжения в ряде населенных пунктов Львовщины из-за проведения планово-профилактических работ по газораспределительной системе, передает Politeka.

По информации Бродовского городского совета со ссылкой на Львовский филиал ООО «Газораспределительные сети Украины», ограничения будут действовать с 09:00 1 июня по 17:00 2 июня 2026 года. Работы будут проводиться в соответствии с утвержденным техническим графиком на 2026 год.

На период выполнения профилактических мероприятий без газоснабжения останутся потребители газораспределительной станции «Корсов». Отключение охватит сразу несколько населенных пунктов Бродовской общины.

В частности, временные ограничения будут касаться жителей Лешнева, Песков, Лесного, Корсова, Комаровки, Королевки, Кизи, Антосы, Грималовки и Таможни.

В газовой службе объясняют, что профилактические работы необходимы для стабильной эксплуатации сетей и проверки технического состояния оборудования. После завершения всех процедур подачу ресурса обещают восстановить в штатном режиме.

В этот период контрольное выполнение технических мероприятий предусматривает последующую проверку системы перед повторным запуском.

Жителям рекомендуют заранее перекрыть краны перед газовыми приборами и учесть временные ограничения при пользовании бытовой техникой. Также специалисты советуют обеспечить доступ работникам службы к оборудованию после завершения работ по безопасному возобновлению поставок.

