В рамках программы бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе предусмотрены разные интервалы обращений.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе предоставляет гуманитарный центр «Гостиная хата», который системно организует продовольственную поддержку социально уязвимых жителей города, передает Politeka.

В фонде сообщается, что распределение наборов происходит волнами и зависит от имеющихся запасов. Отдельные акции проводятся в определенные дни, когда формируются очередные партии продуктов питания для одесситов и переселенцев.

Последняя масштабная раздача прошла 20 апреля 2026 в 12:00. Тогда людям выдавали готовые пищевые комплекты, включая товары быстрого потребления.

Информацию о проведении мероприятия подтверждает сам благотворительный центр. Организаторы отмечают, что обратиться могли все внутренне перемещенные лица вне зависимости от предыдущих визитов.

Объем помощи определялся составом семьи. Также действуют внутренние правила, введенные с февраля 2025, регулирующие очередность получения и периодичность обращений.

Выдача ограничивается лимитом – до 50 упаковок ежедневно. Приоритет получают новые переселенцы, недавно оформившие статус ВПЛ.

В рамках программы бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе предусмотрены разные интервалы обращений: для новоприбывших — раз в месяц в течение первых трех месяцев пребывания.

Остальные категории могут получать наборы раз в два месяца. К ним относятся многодетные семьи, одинокие матери, беременные женщины и люди с инвалидностью первой и второй группы.

Отдельно определена поддержка для пожилых граждан: помощь доступна лицам от 70 лет, проживающим самостоятельно, или домохозяйствам, где проживают двое пенсионеров такого возраста.

