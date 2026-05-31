Дефицит продуктов в Кировоградской области фиксируется на фоне сокращения производства молочного сырья и роста стоимости готовой продукции, сообщают профильные эксперты, сообщает Politeka.

Рынок молока в Украине находится под влиянием нескольких факторов. Среди основных – подорожание кормов для скота, что непосредственно повышает себестоимость производства. Дополнительно ситуацию усложняют логистические затраты и снижение закупочных цен, из-за чего часть хозяйств вынуждена уменьшать объемы выпуска.

Специалисты отмечают, что такие условия формируют риски для стабильности поставок молочной продукции. В то же время резкое исчезновение товаров с полок не прогнозируется, поскольку значительная часть сырья направляется на переработку и экспортные каналы.

Ожидается, что осенью молочные изделия могут подорожать на 15-25% в зависимости от категории. Наиболее ощутимые изменения возможны в сегментах сыра и масла, где производственные затраты составляют значительную долю конечной цены.

В этом контексте дефицит продуктов в Кировограде может проявляться не в полном отсутствии ассортимента, а в сужении выбора и сезонных колебаниях доступности товаров.

Аналитики отмечают, что внутренний рынок частично уравновешен благодаря перераспределению продукции между экспортом и внутренним потреблением. В случае падения производства часть объемов, ранее поставлявшихся за границу, может оставаться в стране.

Последующая ценовая динамика будет зависеть от стоимости кормовой базы, энергетических ресурсов и стабильности производственных процессов в животноводческом секторе.

