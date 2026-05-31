Подорожание продуктов в Днепропетровской области фиксируется на фоне колебаний цен на молочные, мясные и жировые товары, что отражает общую тенденцию роста стоимости корзины, передает Politeka.

По обновленным данным рынка, сметана «Простонаше» 20% (340 г) стоит в среднем 64,20 грн. В торговых сетях Megamarket и Novus ее продают по 62,50 грн, у Metro - 67,60 грн. По сравнению с апрелем средний показатель вырос с 63,33 грн, то есть прибавил 5,53 грн в месяц.

В сегменте жиров маргарин "Олком Сливочный" 72,5% (200 г) демонстрирует умеренный рост. Средняя стоимость составляет 42,70 грн. У Novus продукт стоит 42,49 грн, у Auchan - 42,90 грн. Месяцем ранее средний уровень был 39,83 грн., что означает прирост на 1,50 грн.

Мясная категория показывает более ощутимую динамику. Буженина "Ятрань" (1 кг) в среднем продается за 757,08 грн. В разных сетях цена колеблется от 699,00 грн у Megamarket до 815,40 грн в Metro. В апреле средний показатель составил 696,58 грн, поэтому рост составил 30,71 грн.

Аналитики отмечают, что на общую ситуацию влияют издержки производителей, логистика и сезонные колебания спроса. В разных категориях темпы изменения стоимости существенно отличаются, но общий тренд остается восходящим.

На этом фоне подорожание продуктов в Днепропетровской области рассматривается как часть более широкого процесса коррекции цен на продовольственном рынке Украины.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время резких скачков не ожидается, однако постепенная корректировка стоимости может сохраняться в зависимости от ситуации с издержками производителей и спросом потребителей.

