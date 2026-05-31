Графики отключения света в Черкасской области на неделю с 1 по 7 июня вводят поэтапно, чтобы снизить риск аварийных ситуаций.

Графики отключения света в Черкасской области продлятся на неделю с 1 по 7 июня и охватят десятки адресов в разных населенных пунктах региона, сообщает Politeka.net.

Энергетики объясняют, что графики отключения света в Черкасской области с 1 по 7 июня вводятся в связи с проведением плановых профилактических и ремонтных работ на объектах электросетей.

«Черкассыоблэнерго» предупредили, что технические меры необходимы для поддержания стабильной работы энергосистемы, проверки состояния оборудования и обновления отдельных элементов инфраструктуры. Работы проводятся поэтапно, чтобы снизить риск аварийных ситуаций и обеспечить более надежное электроснабжение в будущем.

01.06.2026 с 08:00 до 17:00 часа временные отключения электроэнергии запланированы:

в селе Лебедын – на улицах Яворныцького, Преображенська, Перемогы, Соборна, Козацька, а также в районе дома лесника;

в селе Сердегивка - на улице Вильшанська;

в селе Лозуватка - на улице Мыру.

02.06.2026 с 08:00 до 17:00 часы графики отключения света будут действовать:

в селе Капустыне - на улице Подолынського;

в селе Товмач - на улице Лисова (частично), а также в районе мельницы;

в городе Шпола - на улицах Ивана Кожедуба, Петра Дорошенко и Шевченко (частично);

в селе Лозуватка - на улице Вячеслава Чорновола.

03.06.2026 с 08:00 до 17:00 часов без электроэнергии временно останутся:

жители села Крымки на улицах Центральна, Мыхайливська и Златопольська (частично);

жители села Лебедын на улицах Лисна и Садова;

отдельные дома в селе Лозуватка на улице Мыру.

04.06.2026 с 08:00 до 17:00 часа ремонтные работы будут продолжаться в городе Шпола. Отключения электроэнергии запланированы на улицах Лозуватська (частично), Подолынського, Спортмайдан (частично) и Сонячна (частично).

05.06.2026 с 08:00 до 16:00 часы графики отключения света будут действовать:

в селе Сердегивка - на улице Шевченкы, в частности в районе мастерских Скрыпныка;

в селе Топильна – на территории хозяйства ЛНЗ и СФХ «Фаворит»;

в городе Шпола - на улицах Шевченко (частично), Калынова и Днипровська (частично), а также в районе автомойки и СТО.

