В течение недели с 1 по 7 июня 2026 в Днепре будут действовать локальные графики отключения света с обесточиваниями продолжительностью по 10-12 часов подряд.

Жителей Днепра предупредили о новых графиках отключения света на следующую неделю – с 1 по 7 июня 2026 года, сообщает Politeka.

Обесточения в городе будут происходить в связи с проведением плановых профилактических работ в электросетях и будут продолжаться ориентировочно с 8:00 до 18:00.

В понедельник, 1 июня, графики отключения света в Днепре затронут лишь небольшое количество домов: по ул. Академика Янгеля, 14, 20; Строителей, 24, 26; Независимости, 13, 29, 34Д; пр-т Богдана Хмельницкого, 116А. Об этом сообщили ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК" на официальной Телеграмм-странице компании.

Во вторник, 2 числа, как пишет Politeka, ограничения электроснабжения затронут уже большее количество адресов:

ул. Василия Слипака, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24;

Матросская, 1-17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;

Макарова, 1, 1А, 1Б, 27А;

Панельная, 1, 1А, 2, 3/2, 4-10, 10А, 11, 13-34, 36, 36А;

Академика Янгеля, 1, 3, 5;

Независимости, 13, 13Б, 17А;

Новокрымская, 1Д, 2, 2А, 2Б, 2В, 3А, 4, 4А, 5;

пер. Пихтовый, 1, 1А, 3, 5, 7;

пер. Листяной, 19А.

В среду, 3 июня графики отключения света в Днепре будут применяться для некоторых домов по улицам Ивана Франко, Арабатской, Криворожской, Победителей, Автозаводской, проспекту Богдана Хмельницкого, проездах Тупиковый, Шахматный, тупику Криворожский.

А в четверг, 04.06, частичные ограничения электроснабжения с 8 до 18 часов будут действовать по ул. Надежды Алексеенко, Василия Слипака, Грушевая, Матросская, Молодежная, Пражская, Краснопольская, пер. Матросский, Молодежный, пр-т Богдана Хмельницкого; с 8 по 20 – Академика Янгеля, Алана Шепарда, Строителей, Фабрично-заводская.

