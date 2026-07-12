Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре обеспечивает регулярную поставку продуктов, позволяет планировать рацион и гарантирует стабильную поддержку.

В 2026 году стартовала гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре, что предусматривает ежемесячную раздачу продуктовых комплектов для внутренне перемещенных лиц и пожилых жителей города, сообщает Politeka.net.

Инициативу организует Департамент социальной политики городского совета. Поддержку могут получить пожилые граждане, люди с инвалидностью, матери с детьми, попечители несовершеннолетних и подростки от трех до восемнадцати лет. Новоприбывшие, оформившие справку и проживающие в местах компактного расселения, имеют право на одноразовый набор независимо от категории.

Участие предусматривает обязательную регистрацию в общине после 24 февраля 2022 по фактическому месту пребывания. Пакеты содержат продукты длительного хранения: крупы, макароны, консервы, готовые блюда, чай, кофе и сладости.

Для получения помощи следует обратиться в управление социальной защиты по месту жительства. С собой следует иметь паспорт, справку переселенца, документы на детей и подтверждение инвалидности, если это необходимо.

Выдача производится ежемесячно по утвержденному графику. Перечни получателей формируют заранее, после чего сообщают о дате, времени и порядке получения.

Жителям советуют подготовить документы и следить за актуальными объявлениями во избежание очередей. Объем ресурсов и механизм распределения могут изменяться в зависимости от финансирования и количества заявок.

Дополнительно планируется запуск горячей линии и онлайн-консультаций, чтобы переселенцы могли быстро узнавать наличие наборов и изменения в процедуре.

Именно в таком формате гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре обеспечивает регулярную поставку продуктов, позволяет планировать рацион и гарантирует стабильную поддержку даже в сложных жизненных условиях.

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