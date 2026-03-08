Рекомендуємо слідкувати за актуальними графіками відключення світла в Одеській області на тиждень з 9 по 15 березня.

Графіки відключення світла в Одеській області на тиждень з 9 по 15 березня будуть діяти через профілактичні роботи в межах регіону, пише Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

ДТЕК «Одеські електромережі» зробили детальний графік відключення світла в Одеській області на тиждень з 9 по 15 березня, які проводяться з метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям у мережах.

09.03.2026 року з 8.00 до 17.00 буде відключення електроенергії триватимуть в населеному пункті Біляївка. Вони будуть діяти за наступними адресами:

Костіна, просп. Незалежності, 1-а Дністровська, 3-я Дністровська, 4-та Дністровська, 5-та Дністровська, 6-та Дністровська, 7 квітня, 7-ма Дністровська, Балківська, Вишнева, Героїв Громади, Отамана Головатого.

Також з 8 до 19 години вимикатимуть світло в селі Ясенове Друге. Обмеження триватимуть на таких вулицях: Героїв України та Степова.

10.03.2026 року з 8 до 17 години в Біляївці знову вимикатимуть електрику. Світла не буде на вулицях:

1-а Дністровська, 2-а Дністровська, 3-я Дністровська, 4-та Дністровська, 5-та Дністровська, 6-та Дністровська, 7-ма Дністровська, 7 квітня, Балківська, Вишнева, Героїв Громади, Отамана Головатого, Європейська, Зелений Хутір, Канатна, Київська, Кіпенка, Козацька, Космонавтів, Костіна, Кравченка, Мала Хутірська, Миколаївська, Нижня, Одеська, Перемоги, Покровська, СК ЗХ Средня, Піщана, Яськівська, Пляжна, Придністровська, Свободи, Слобідська, Соборна, Сонячна, Спортивна, Степова, Тіниста, Травнева, Лесі Українки, Успенська, Харківська, Богдана Хмельницького, Хутірська, Шевченка, Шкільна, пров. 1-й Балківський, пров. 1-й Нижній, пров. 1-й Соборний, пров. 1-й Успенський, пров. 2-й Соборний, пров. 1-й Шевченка, пров. 2-й Нижній, пров. 2-й Успенський, пров. 2-й Шевченка, пров. 3-й Нижній, пров. Європейський.

