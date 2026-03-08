Доплати для пенсіонерів в Одеській області можуть поєднуватися з іншими пільгами, передбаченими для ветеранів праці.

Доплати для пенсіонерів в Одеській області у 2026 році визначаються залежно від понаднормового трудового стажу та розміру прожиткового мінімуму, повідомляє Politeka.

Такі нарахування проводять відповідно до чинних норм пенсійного законодавства.

За даними Пенсійного фонду, оновлений механізм почав діяти з 1 січня 2026 року. Люди похилого віку отримують додатково 1% від мінімальної пенсії за віком за кожен рік роботи понад встановлену норму.

Після підвищення прожиткового мінімуму до 2 595 гривень сума такої надбавки становить 25,95 грн за кожен додатковий рік трудової діяльності. Автоматичний перерахунок застосовується до жінок, які мають понад 30 років стажу, та чоловіків із більш ніж 35 роками роботи.

Якщо громадянин продовжує працювати після виходу на пенсію, перегляд розміру виплати відбувається пізніше — після завершення трудової діяльності або у разі зміни соціальних стандартів. Водночас доплати для пенсіонерів в Одеській області можуть поєднуватися з іншими пільгами, передбаченими для ветеранів праці.

Такий статус надають жінкам із трудовим стажем від 35 років та чоловікам від 40 років, які вже досягли пенсійного віку та отримують державне забезпечення.

Особи з відповідним посвідченням мають низку соціальних переваг. Серед них — звільнення від сплати земельного податку, безкоштовне зубопротезування, першочергове санаторно-курортне лікування, а також безоплатний проїзд у межах регіону.

У практичному вимірі мінімальна надбавка за п’ять років додаткового стажу у 2026 році становить не менше 129,75 гривні.

Фахівці радять звертатися до органів соціального захисту для оформлення статусу ветерана праці та перевірки документів, що підтверджують тривалість трудової діяльності. Після цього інформацію опрацьовують відповідні служби, і нарахування здійснюють згідно з офіційними даними про стаж.

