Грошова допомога для ВПО в Одеській області залишиться доступною для соціально незахищених груп та офіційно працевлаштованих переселенців.

Грошова допомога в Одеській області надходитиме переселенцям без подання додаткових заяв, проте частина отримувачів може втратити підтримку після завершення встановленого терміну, передає Politeka.net.

Про це повідомляють місцеві органи соцзахисту.

Базові щомісячні виплати становлять 2 000 гривень для дорослих і 3 000 гривень для дітей або осіб з інвалідністю. Призначення діє шість місяців, після чого нарахування автоматично припиняється, якщо переселенець не підпадає під критерії продовження.

Автоматичне продовження передбачене для пенсіонерів із доходом до 9 444 гривень, осіб з інвалідністю I–II групи, дітей із обмеженими можливостями до 18 років, тяжкохворих малюків, сиріт і дітей без піклування батьків, а також для прийомних сімей і батьків-вихователів.

Середньомісячний дохід на одного члена родини не повинен перевищувати 10 380 гривень. У разі перевищення цієї суми фінансування можуть призупинити або відмовити у нарахуванні.

Окремо передбачена додаткова підтримка у розмірі 2 000 гривень. Її отримають переселенці, які офіційно працевлаштовані або зареєстровані як ФОП та здійснюють трудову чи підприємницьку діяльність безперервно не менше шести місяців.

Перевірка інформації відбувається автоматично через державні реєстри Пенсійного фонду. Звертатися до установ або подавати заяви не потрібно.

Таким чином, грошова допомога для ВПО в Одеській області залишиться доступною для соціально незахищених груп та офіційно працевлаштованих переселенців. Експерти радять контролювати рівень доходу та регулярно стежити за офіційними повідомленнями, щоб уникнути несподіваних припинень нарахувань.

Переселенцям рекомендують перевіряти свої дані та своєчасно повідомляти Пенсійний фонд про будь-які зміни у доходах або сімейному статусі, аби зберегти право на фінансову підтримку.

Джерело: Напенсії.

