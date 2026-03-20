Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области осуществляется при поддержке международных партнеров и направлена ​​на улучшение условий жизни.

В регионе стартовала гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области, направленная на поддержку людей постарше и семей, оказавшихся в сложных жизненных условиях, сообщает Politeka.

Инициативу реализуют в Харькове и Изюме в рамках специальной программы восстановления жилья для уязвимых домохозяйств.

Проект предусматривает ремонт поврежденных жилищ. Специалисты восстанавливают двери, устанавливают новые окна, чинят кровлю, а также ремонтируют стены и потолки. Перед началом работ специалисты производят технический осмотр, после чего определяют объем необходимого восстановления.

Подать заявку могут граждане от 60 лет, люди с инвалидностью, лица с тяжелыми заболеваниями, многодетные семьи, одинокие родители и беременные женщины. Каждое обращение рассматривается отдельно, даже если часть бумаг временно отсутствует.

Для участия необходимо подготовить паспорт, документ о праве собственности на жилье и справку о доходах. Консультанты помогают заявителям при оформлении, объясняют процедуру и сопровождают на всех этапах представления.

Отдельное направление предполагает домашнее сопровождение одиноких пожилых людей или граждан с серьезными проблемами здоровья. Сотрудники социальных служб помогают в быту и способствуют созданию безопасных условий проживания.

Координаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области реализуется при поддержке международных партнеров и направлена ​​на улучшение условий жизни жителей, наиболее пострадавших от войны.

Жителям советуют следить за официальными сообщениями и обращаться на горячую линию для уточнения деталей. Своевременная подача заявки поможет быстрее получить необходимую поддержку.

