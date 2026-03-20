У регіоні стартувала гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області, спрямована на підтримку людей старшого віку та родин, які опинилися у складних життєвих умовах, повідомляє Politeka.

Ініціативу реалізують у Харкові та Ізюмі в межах спеціальної програми відновлення житла для вразливих домогосподарств.

Проєкт передбачає ремонт пошкоджених помешкань. Фахівці відновлюють двері, встановлюють нові вікна, лагодять покрівлю, а також ремонтують стіни й стелі. Перед початком робіт спеціалісти проводять технічний огляд, після чого визначають обсяг необхідного відновлення.

Подати заявку можуть громадяни віком від 60 років, люди з інвалідністю, особи із тяжкими захворюваннями, багатодітні родини, самотні батьки та вагітні жінки. Кожне звернення розглядають окремо, навіть якщо частина паперів тимчасово відсутня.

Для участі потрібно підготувати паспорт, документ про право власності на житло та довідку про доходи. Консультанти допомагають заявникам під час оформлення, пояснюють процедуру та супроводжують на всіх етапах подання.

Окремий напрям передбачає домашній супровід самотніх літніх людей або громадян із серйозними проблемами здоров’я. Працівники соціальних служб допомагають у побуті та сприяють створенню безпечних умов проживання.

Координатори зазначають, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується за підтримки міжнародних партнерів та спрямована на покращення умов життя мешканців, які найбільше постраждали від війни.

Жителям радять стежити за офіційними повідомленнями та звертатися на гарячу лінію для уточнення деталей. Своєчасна подача заявки допоможе швидше отримати необхідну підтримку.

Джерело

Останні новини України:

