У ПФУ розповіли, що жителі Донецької області, можуть втратити виплати через оновлені вимоги.

Частина мешканців Донецької області може зіткнутися з ризиком втрати пенсії з 1 квітня через нову вимогу, запроваджену Пенсійним фондом України, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті ПФУ.

Йдеться про необхідність надати підтвердження про відсутність пенсійних або страхових виплат від російської федерації. Зокрема, внутрішньо переміщені особи повинні зробити це до 1 квітня 2026 року. Якщо відповідну інформацію не буде подано у встановлений термін, нарахування пенсію можуть втрати мешканці Донецької області.

У Пенсійному фонді пояснили, що громадяни, які пройшли фізичну ідентифікацію у період з 1 січня 2025 року до 1 лютого 2026 року, але не подали заяву про неотримання виплат з рф, поки що продовжують отримувати пенсію. Однак такі виплати мають тимчасовий характер і можуть здійснюватися лише до 1 квітня 2026 року. Після цієї дати фінансування можуть припинити, якщо необхідне підтвердження не буде надано.

Передусім нові правила стосуються людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької області, а також тих, хто виїхав на підконтрольну Україні територію або перебуває за кордоном. За словами представників ПФУ, такі перевірки проводяться для того, щоб уникнути випадків подвійного отримання соціальних виплат.

Надати необхідне підтвердження можна кількома способами. Зокрема, через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду, під час відеоідентифікації з працівником установи або надіславши письмову заяву поштою до відповідного територіального органу ПФУ. Також відповідну інформацію можна подати під час оформлення, поновлення чи продовження пенсії. До заяви обов’язково додається документ, який підтверджує, що людина перебуває в живих.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду у Вінницькій області: як це вдарить по кишенях.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі: куди звертатися по гуманітарну допомогу.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: водоканал розповів про нові ціни, усі подробиці.