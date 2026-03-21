Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области сочетает в себе питание, медицинскую поддержку и социальные активности, создавая комплексную систему заботы.

В регионе стартовала гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области, направленная на поддержку местных жителей и внутренне перемещенных лиц от 60 лет, сообщает Politeka.net.

Инициативу реализует фонд "Каритас Полтава" в сотрудничестве с международными партнерами Caritas Luxembourg и Caritas Austria.

В рамках программы открыли социально-реабилитационный центр, где люди постарше могут бесплатно получить необходимое сопровождение и повседневную поддержку. Пространство работает для тех, кому нужна помощь в уходе за здоровьем, восстановлении активности и социальном общении.

В заведении проводят базовые медицинские обследования. Посетителям измеряют давление, уровень глюкозы, сатурацию, а также выполняют электрокардиограмму. Доступны физиотерапевтические процедуры, включая магнитотерапию, УВЧ, прессотерапию и посещение соляной комнаты. Лечебная гимнастика помогает поддерживать подвижность и общий тонус организма.

Психолог проводит индивидуальные консультации и групповые встречи, направленные на снижение стресса и улучшение эмоционального состояния. Для досуга организуют творческие мастер-классы, арттерапию, просмотр фильмов, читательские встречи, музыкальные и танцевальные мероприятия.

Каждый день посетителям предлагают горячие обеды. Именно в таком формате гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области объединяет питание, медицинскую поддержку и социальные активности, создавая комплексную систему заботы о стариках.

Центр работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по адресу: Полтава, улица Семена Антонца, 24. Жителей призывают следить за обновлениями и приходить в соответствии с графиком, чтобы получать услуги без очередей.

Организаторы отмечают, что проект имеет долгосрочную цель обеспечить стабильную поддержку старшему поколению и постепенно расширять перечень доступных сервисов.

