Подорожание проезда в Харьковской области зафиксировано в Лозовской общине после пересмотра тарифов местными перевозчиками, сообщает издание Politeka.

Новые цены начали действовать с 1 мая. Причиной изменений называют увеличение расходов на содержание маршрутной сети и обслуживание автобусов.

Перевозчики объясняют корректировку стоимости удорожанием дизельного горючего, смазочных материалов, комплектующих и ремонта транспорта. Дополнительно выросли расходы на оплату труда водителей и технический сервис. В городской администрации отметили, что предыдущие тарифы действовали с 2024 года и уже не соответствовали фактической себестоимости перевозок.

После обновления тарифной политики средняя цена поездки в пределах Лозовой составляет около 20 гривен. Доезд в Лимановку стоит около 25 гривен.

Для отдельных категорий пассажиров сохранились льготные условия. Пенсионеры по возрасту и люди с инвалидностью третьей группы платят 15 гривен, а дети от 7 до 14 лет — 10.

В общине также оставили 14 бесплатных рейсов для социально уязвимых жителей. На обеспечение таких перевозок в 2026 году предусмотрено около 5,7 миллиона гривен из местного бюджета.

Параллельно идет пересмотр организации движения транспорта. Местные власти рассматривают корректировку графиков и запуск дополнительного вечернего рейса в 21:10 для подвоза пассажиров по прибытии поезда из Харькова. Тестирование нового маршрута планируется проводить в течение двух недель.

В обществе отмечают, что подорожание проезда в Харьковской области сопровождается адаптацией транспортной системы к новым экономическим условиям и потребностям населения. Последующие изменения тарифов будут зависеть от стоимости горючего, расходов на содержание автопарка и уровня пассажиропотока.

Источник: Слободской край

