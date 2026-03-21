Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області поєднує харчування, медичну підтримку та соціальні активності, створюючи комплексну систему турботи.

У регіоні стартувала гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області, спрямована на підтримку місцевих жителів та внутрішньо переміщених осіб віком від 60 років, повідомляє Politeka.net.

Ініціативу реалізує фонд «Карітас Полтава» у співпраці з міжнародними партнерами Caritas Luxembourg та Caritas Austria.

У межах програми відкрили соціально-реабілітаційний центр, де люди старшого віку можуть безкоштовно отримати необхідний супровід та повсякденну підтримку. Простір працює для тих, кому потрібна допомога у догляді за здоров’ям, відновленні активності та соціальному спілкуванні.

У закладі проводять базові медичні обстеження. Відвідувачам вимірюють тиск, рівень глюкози, сатурацію, а також виконують електрокардіограму. Доступні фізіотерапевтичні процедури, серед яких магнітотерапія, УВЧ, пресотерапія та відвідування соляної кімнати. Лікувальна гімнастика допомагає підтримувати рухливість і загальний тонус організму.

Психолог проводить індивідуальні консультації та групові зустрічі, спрямовані на зниження стресу й покращення емоційного стану. Для дозвілля організовують творчі майстер-класи, арттерапію, перегляд фільмів, читацькі зустрічі, музичні та танцювальні заходи.

Щодня відвідувачам пропонують гарячі обіди. Саме у такому форматі гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області поєднує харчування, медичну підтримку та соціальні активності, створюючи комплексну систему турботи про людей старшого віку.

Центр працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за адресою: Полтава, вулиця Семена Антонця, 24. Мешканців закликають стежити за оновленнями та приходити відповідно до графіка, щоб отримувати послуги без черг.

Організатори зазначають, що проєкт має довгострокову мету — забезпечити стабільну підтримку старшому поколінню та поступово розширювати перелік доступних сервісів.

Останні новини України:

