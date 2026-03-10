Мешканцям Кіровоградської області рекомендують заздалегідь ознайомитися з графіками відключення світла у Кіровоградській області на 11 березня.

Будуть введені додаткові графіки відключення світла, що діятимуть у частині Кіровоградської області на 11 березня, повідомляє Politeka.net.

Про це поінформували у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Мешканцям Кіровоградської області рекомендують заздалегідь ознайомитися з переліком населених пунктів, де 10 березня заплановані графіки відключення світла, та врахувати можливі перебої під час планування своїх справ, щоб мінімізувати побутові незручності.

Через проведення планових ремонтних робіт на електромережах тимчасові відключення електроенергії заплановані в кількох населених пунктах. У селі Високі Байраки електропостачання буде відсутнє з 9:00 до 19:00 за визначеними адресами:

Травнева — 8–9, 11, 18;

Набережна — 36, 36А;

Центральна — 22–24, 26–29, 29А, 30, 31А, 32–35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71.

Також з 9 до 17 години не буде електрики в селі Рожнятівка за наступними адресами:

Польова — 1, 3, 7–8, 10–12;

Травнева — 2, 4, 7А, 9А, 10, 12, 14, 17.

У селі Вищі Верещаки планові знеструмлення триватимуть з 9:00 до 17:00 та охоплять конкретні будинки:

Миру — 2, 4, 6–7, 9, 12–16;

Молодіжна — 1, 2А, 3–13;

пров. Перемоги — 1, 3–4, 8, 15;

Перемоги — 2, 4–6, 9–11, 13, 15, 18, 22–24, 26, 28–29, 31–32, 34, 42–43, 47, 49, 51, 55, 57, 63, 65, 65А, 67, 91;

Хутірська — 1–2, 5, 7, 11, 17, 21, 29;

Шевченка — 1;

Шкільна — 1А, 2–3, 6, 9, 11–12, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38.

У селі Розумівка електропостачання тимчасово припинять з 9:00 до 17:00 на низці вулиць:

Затишна — 1–4, 20;

Новоселівська — 2–4, 6–7, 11–17, 19;

Польова — 1–4, 6–9;

пров. Садовий — 1–7.

