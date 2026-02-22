Подорожание проезда в Кировоградской области связано с изменением тарифов на автобусы и маршрутки в одном из городов региона.

Подорожание проезда в Кировоградской области произошло после того, как исполком Александрийского городского совета 29 января принял решение об изменении стоимости поездок в общественном транспорте, сообщает Politeka.

Информацию о подорожании проезда в Кировоградскую область обнародовали на официальном сайте Александрийского городского совета. Согласно решению, повышение объяснили экономическими причинами.

В частности, речь идет об увеличении минимальной зарплаты работников более чем на 30% и скачок в стоимости запчастей более чем на 50%.

На момент принятия решения стоимость проезда в пределах Александрии составляла 12 гривен, а в поселок Александрийский пассажиры платили 18 гривен. Последний пересмотр тарифов проходил в 2022 году.

После нового решения цена одноразовой поездки на маршрутах №№ 81/2, 81/3, 81/4 в пределах города установлена ​​на уровне 15 гривен, в то время как до поселка Александрийского она выросла до 20 гривен.

Именно такие изменения и стали основой для обсуждений, ведь подорожание проезда в Кировоградской области напрямую коснулось ежедневных расходов жителей.

Новая стоимость начала действовать с 9 февраля. Перевозку пассажиров в городе осуществляет городское предприятие «Александрийский транспорт», которое подавало на рассмотрение тарифы более 19 гривен по городу и 27 гривен в поселок Александрийское.

Управление экономики проверило расчеты, проанализировало пассажиропоток и определило экономически обоснованную стоимость на уровне 15,95 гривны по городу и 21,30 гривен в поселок. После рассмотрения предложений комиссия округлила цены и передала их на утверждение исполкома.

