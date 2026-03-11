Дефицит продуктов в Николаевской области усиливает турбулентность молочного направления и бьет по небольшим хозяйствам, сообщает Politeka.

Закупочная ставка на сырое молоко снизилась до 14 гривен за килограмм, а прогнозы указывают на возможное проседание до 10-12.

Текущий уровень практически сравнялся с себестоимостью. Для малых производителей ситуация становится критической.

Владельцы сокращают стадо, урезают площади под кормовые культуры, часть животных отправляют на мясоперерабатывающие предприятия. Даже непродолжительная остановка цикла часто завершается полным сворачиванием деятельности.

Гендиректор "Альфа Фуд Импекс" Максим Зализняк отмечает: комплексы на 100-200 коров работают на грани. Крупные агропредприятия с тысячами голов удерживают позиции благодаря масштабу и лучшей организации процессов.

Владелец семейного хозяйства Екатерина Скрыльник рассказывает, что изготовление крафтовых сыров и реализация бычков не перекрывают затраты. Добавляются новые требования по содержанию скота, более дорогая электроэнергия, сложные условия кредитования. В ее населенном пункте количество дойных коров за несколько лет сократилось с 500 до 100.

Руководитель фермы «Победа» Дмитрий Соломаха предупреждает: если расценки упадут до 10–11 гривен, придется снизить поголовье на треть или даже наполовину. Среди факторов – глобальное перепроизводство и колебания стоимости масла, сухого молока, сырной продукции.

Исполнительный директор «Союза молочных предприятий Украины» Арсен Дидур считает, что конкурентную способность сохранят компании, объединяющие выращивание и переработку и выходящие на внешние рынки. Небольшие объединения остаются финансово неустойчивыми.

Аналитики рекомендуют переориентацию на нишевые сегменты, развитие своей переработки или фокус на органическом направлении. В ближайшие месяцы часть мелких игроков может покинуть отрасль, а закупочные показатели останутся низкими.

Эксперты ожидают постепенное оживление после третьего квартала 2026 года. Спрос способны поддержать страны Азии и Африки. В то же время, результат будет зависеть от способности производителей сократить затраты и удержать стадо.

Дефицит продуктов в Николаевской области заставляет аграриев пересматривать стратегии, искать новые каналы сбыта и адаптировать работу к сложным экономическим условиям.

