Завершение отопительного сезона в Кировоградской области позволит жителям постепенно приспособиться к более теплой погоде.

Завершение отопительного сезона в Кировоградской области близится, сообщает Politeka.

Местные власти подчеркивают, что порядок включения и отключения тепла определяется пунктом 8 Правил предоставления услуг по теплоснабжению, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 21 августа 2019 года №830.

Конкретная дата в документе не указана, а завершение отопительного сезона в Кировоградской области происходит, когда среднесуточная температура в течение трех суток стабильно превышает +8°C.

Такой подход позволяет котельным и теплосетям плавно перейти в летний режим без резких перепадов в квартирах, школах, больницах и других социальных учреждениях.

Специалисты советуют жильцам проверить состояние батарей и вентиляционных решеток, чтобы тепло распределялось равномерно по комнатам.

Контроль температуры в собственных домах и правильная регулировка обогрева поможет избежать лишних затрат энергии. Кроме того, важно проветривать помещение.

Следить за показателями счетчиков и своевременно передавать их в теплосеть также необходимо, чтобы начисление оплаты было корректным.

Мебель и шторы не должны закрывать батареи, а уплотнители окон и дверей следует проверять, чтобы минимизировать потери тепла.

В прошлом году завершение отопительного сезона в Кропивницком Кировоградской области прошло постепенно.

Все городские котельные, кроме ТЭЦ, завершили работу 24 марта, в то время как на ТЭЦ остановку котлов начали 26 марта, и она длилась три дня из-за технологических особенностей оборудования.

Жилые дома, школы, больницы и другие бюджетные учреждения могли продолжать получать тепло по заявкам руководителей заведений.

