Графіки відключення електроенергії у Запоріжжі на 12 березня запроваджені в частині міста.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 12 березня будуть тривати через планові та профілактичні роботи, повідомляє Politeka.net.

Відповідну інформацію оприлюднили у компанії «Запоріжжяобленерго».

Повідомляється, що графіки відключення електроенергії у Запоріжжі на 12 березня запроваджені у зв’язку з проведенням планових технічних та профілактичних робіт на електромережах.

З 9 до 17 години через терміновий ремонт зникне світло в будинках, що знаходяться на вулицях:

Брюлова — 5;

Дмитра Вишневецького — 32, 34, 36, 38, 42, 44;

Кругова — 146, 148, 150, 152, 154, 154А, 177;

Михайла Залевського — 2.

З 9 до 16 години будуть тривати додаткові графіки відключення світла в Запоріжжі. Вони охоплять наступні адреси міста:

Архітектурна — 70, 72;

Віктора Духовченка — 42–64, 67–89;

Євгена Адамцевича — 196–224, 243–275;

Ігора Сікорського — 218–232;

Курортна — 48, 50–96, 98, 57–61, 63, 65–103;

Мальовнича — 47–91, 52–106.

З 9 до 17 години через плановий ремонт будуть діяти обмеження на вулицях:

Авраменка — 14А;

Бірюзова — 1–19, 1А, 2–28;

Богдана Завади — 6А, 8;

Військбуд — 9;

Володимира Кубійовича — 1–45, 2–16, 18, 20А, 20–50;

Вузівська — 21, 23, 25, 25А, 27А, 28;

Гризодубової — 1, 31;

Друкарська — 1, 7, 102–132, 113–133, 134–152, 135–143;

Дунайська — 3, 3А;

Електрична — 245, 245–247, 247, 264–278, 274;

Електролізна — 15–31, 31А, 26–30;

Житомирська — 116–162, 121–153, 155–177, 164–202;

Затишна — 2, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 48;

Зеленого Клину — 75–121, 123–165;

Івана Огієнка — 10–20, 11–19, 21А;

Лейтенантська — 36–48, 37–49, 50–60, 51–61;

Машинна — 261–279;

Незалежності — 1–9, 2–10, 13;

Олексія Заїки — 1–27, 2–12;

Основна — 119–133, 122–140, 142–148;

Стартова — 15, 44, 48, 70, 71А, 75Б, 76, 77, 91, 91А, 93, 96, 97, 99, 105;

Трембітна — 40–46, 41–47, 48–88, 51–101;

Ярославни — 1–19, 1А, 2–28;

пров. Абхазький — 1–13, 2–10;

пров. Боковий — 5–13, 8–14;

пров. Будапештський — 2–6, 3–7;

пров. Садибний — 2–14;

пров. Стрілковий — 1–5, 2, 4–14, 7–13;

Оріховське шосе — 10.

