Графіки відключення світла у Запоріжжі на 12 березня будуть тривати через планові та профілактичні роботи, повідомляє Politeka.net.
Відповідну інформацію оприлюднили у компанії «Запоріжжяобленерго».
Повідомляється, що графіки відключення електроенергії у Запоріжжі на 12 березня запроваджені у зв’язку з проведенням планових технічних та профілактичних робіт на електромережах.
З 9 до 17 години через терміновий ремонт зникне світло в будинках, що знаходяться на вулицях:
- Брюлова — 5;
- Дмитра Вишневецького — 32, 34, 36, 38, 42, 44;
- Кругова — 146, 148, 150, 152, 154, 154А, 177;
- Михайла Залевського — 2.
З 9 до 16 години будуть тривати додаткові графіки відключення світла в Запоріжжі. Вони охоплять наступні адреси міста:
- Архітектурна — 70, 72;
- Віктора Духовченка — 42–64, 67–89;
- Євгена Адамцевича — 196–224, 243–275;
- Ігора Сікорського — 218–232;
- Курортна — 48, 50–96, 98, 57–61, 63, 65–103;
- Мальовнича — 47–91, 52–106.
З 9 до 17 години через плановий ремонт будуть діяти обмеження на вулицях:
- Авраменка — 14А;
- Бірюзова — 1–19, 1А, 2–28;
- Богдана Завади — 6А, 8;
- Військбуд — 9;
- Володимира Кубійовича — 1–45, 2–16, 18, 20А, 20–50;
- Вузівська — 21, 23, 25, 25А, 27А, 28;
- Гризодубової — 1, 31;
- Друкарська — 1, 7, 102–132, 113–133, 134–152, 135–143;
- Дунайська — 3, 3А;
- Електрична — 245, 245–247, 247, 264–278, 274;
- Електролізна — 15–31, 31А, 26–30;
- Житомирська — 116–162, 121–153, 155–177, 164–202;
- Затишна — 2, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 48;
- Зеленого Клину — 75–121, 123–165;
- Івана Огієнка — 10–20, 11–19, 21А;
- Лейтенантська — 36–48, 37–49, 50–60, 51–61;
- Машинна — 261–279;
- Незалежності — 1–9, 2–10, 13;
- Олексія Заїки — 1–27, 2–12;
- Основна — 119–133, 122–140, 142–148;
- Стартова — 15, 44, 48, 70, 71А, 75Б, 76, 77, 91, 91А, 93, 96, 97, 99, 105;
- Трембітна — 40–46, 41–47, 48–88, 51–101;
- Ярославни — 1–19, 1А, 2–28;
- пров. Абхазький — 1–13, 2–10;
- пров. Боковий — 5–13, 8–14;
- пров. Будапештський — 2–6, 3–7;
- пров. Садибний — 2–14;
- пров. Стрілковий — 1–5, 2, 4–14, 7–13;
- Оріховське шосе — 10.
