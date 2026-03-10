Завершение отопительного сезона в Черкасской области происходит не по установленным датам, а по другим правилам, сообщает Politeka.net.

Об этом заявил вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время брифинга для журналистов после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Этой весной батареи в украинских домах будут выключать не по календарю, а по температуре воздуха. Правительство заявляет о достаточных ресурсах для стабильного завершения отопительного сезона в Черкасской области без форсированных решений и жестких дедлайнов.

Как отметил Алексей Кулеба на брифинге после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, завершение отопительного сезона будет происходить с учетом температурного режима. По его словам, сейчас энергосистема работает стабильно, а запасы топлива достаточны, что позволяет не спешить с отключением тепла после начала календарной весны.

Он подчеркнул, что система теплоснабжения может функционировать столько времени, сколько потребуется для обеспечения комфорта жителей. Такой подход поможет избежать ситуаций, когда отопление выключается слишком рано, а дома остаются холодными во время возможных весенних похолоданий.

Вместе с тем действует и традиционный температурный ориентир: отопление в домах украинцев обычно прекращают, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд превышает +8°C. Именно этот показатель и дальше будут учитывать местные органы власти, принимая решение о завершении отопительного сезона.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Черкасской области: какой будет ситуация в ближайшее время.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Черкасской области: кто будет получать до 2595 гривен ежемесячно.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Черкасской области: где можно зарабатывать 45 тысяч.