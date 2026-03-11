В Черновцах в ближайшее время будут введены ограничения движения транспорта на нескольких улицах, поэтому рассказываем, к чему готовиться горожанам.

Ограничение движения транспорта в Черновцах будет введено из-за проведения ремонтных и аварийных работ, передает Politeka.

Как сообщают в Черновицком городском совете, работы будут проводить в разных районах города, поэтому водителям советуют заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки.

Временные изменения будут касаться как частичного, так и полного перекрытия отдельных участков дорог.

Так, ограничение движения транспорта в Черновцах ввели на улице Старожучковский шлях в районе перекрестка с улицей Житомирской.

Здесь, 9 марта, частично ограничили движение транспорта в связи с проведением аварийно-ремонтных работ. Коммунальные службы выполняют необходимые восстановительные работы, чтобы устранить технические проблемы на сетях и обеспечить безопасный проезд в будущем.

Еще один участок, где будут осложнения в проезде в Черновцах – перекресток улицы Юлиуса Фучика и улицы Лукьяна Кобылицы.

На этой территории будут производиться капитальный ремонт улично-дорожной сети. В связи с этим курсирование авто будет частично запрещено в течение двух недель.

Работы начнутся с 12 марта и продлятся по 26 марта. В этот период дорожные службы будут выполнять работы по обновлению покрытия и другим элементам инфраструктуры.

Самое длинное перекрытие запланировано на улице Рошинской у дома №1. Здесь планируется строительство водопроводной камеры на существующей водопроводной сети.

Поэтому на указанном участке полностью перекроют курсирование транспортных средств. По информации городского совета, ограничение продлится с 20 марта по 20 июня.

Работы связаны с модернизацией водопроводной инфраструктуры, что должно улучшить надежность водоснабжения в этом районе.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: какая стоимость теперь актуальна.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: какая стоимость объявлена.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Чернигове: где можно зарабатывать 27 тысяч гривен.