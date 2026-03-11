Українцям оголосили нові графіки відключення світла, які додатково вводяться у Полтавській області на 12 березня, повідомляє Politeka.net.
Про це попередили кілька територіальних громад, посилаючись на дані «Полтаваобленерго».
З'явилися оновлені графіки відключень електроенергії на 12 березня у Полтавській області, щоб вони могли завчасно спланувати свої справи та врахувати можливі тимчасові перебої у постачанні світла.
З 8 до 17 години вимикатимуть електрику через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Знеструмлять село Забрідки на вулицях:
- Берегова — 1
- Весела — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15
- пров. Ласкавий — 2
- пров. Лісний — 3
- Молодіжна — 2, 2-Б, 4, 4б, 6, 19
- Овксентія Бужинського — 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15
- Перемоги — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27
- Польова — 7, 9, 11, 13, 15
- пров. Рибальський — 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17
- пров. Тихий — 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13
З 8 до 17 години через виконання робіт з капітального ремонту будуть вимикатим світло в селі Нові Санжари за адресами:
- Антона Головатого — 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 31, 32/9, 33, 34/8, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47/11, 47А, 49/10, 51, 53, 55, 57, 57А, 59
- пров. Антона Головатого — 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- пров. Дорожний — 1, 2, 2а, 3, 7, 9
- пров. Луговий — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12
- пров. Ромашковий — 1, 3а, 3б, 5, 7, 9, 19
З 8 до 16 години вводяться додаткові обмеження в селі Старі Санжари. Знеструмлення триватимуть на вулицях:
- Андрія Геращенка — 8, 10, 12
- пров. Вузький — 1, 2, 3, 4, 5
- Катерини Мешко — 2, 3, 5, 7, 9, 10
- пров. Миколи Середи — 1, 15
- пров. Решетника — 1
- Старосанжарська — 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86А, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109
- Феофіла Булдовського — 2, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21.
З 08:00 до 16:30 години не буде електрики в селі Мачухи в будинках, що розташовані за адресами:
- Космонавтів — 1, 2, 2/1, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10а, 11, 12-а, 13, 14, 15а, 15б, 17, 21, 23, 23-а, 25, 33
- Центральна — 137, 139, 141, 151.
