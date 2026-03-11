З'явилися оновлені графіки відключень електроенергії на 12 березня у Полтавській області.

Українцям оголосили нові графіки відключення світла, які додатково вводяться у Полтавській області на 12 березня, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили кілька територіальних громад, посилаючись на дані «Полтаваобленерго».

З'явилися оновлені графіки відключень електроенергії на 12 березня у Полтавській області, щоб вони могли завчасно спланувати свої справи та врахувати можливі тимчасові перебої у постачанні світла.

З 8 до 17 години вимикатимуть електрику через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Знеструмлять село Забрідки на вулицях:

Берегова — 1

Весела — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15

пров. Ласкавий — 2

пров. Лісний — 3

Молодіжна — 2, 2-Б, 4, 4б, 6, 19

Овксентія Бужинського — 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15

Перемоги — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27

Польова — 7, 9, 11, 13, 15

пров. Рибальський — 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17

пров. Тихий — 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13

З 8 до 17 години через виконання робіт з капітального ремонту будуть вимикатим світло в селі Нові Санжари за адресами:

Антона Головатого — 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 31, 32/9, 33, 34/8, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47/11, 47А, 49/10, 51, 53, 55, 57, 57А, 59

пров. Антона Головатого — 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7

пров. Дорожний — 1, 2, 2а, 3, 7, 9

пров. Луговий — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12

пров. Ромашковий — 1, 3а, 3б, 5, 7, 9, 19

З 8 до 16 години вводяться додаткові обмеження в селі Старі Санжари. Знеструмлення триватимуть на вулицях:

Андрія Геращенка — 8, 10, 12

пров. Вузький — 1, 2, 3, 4, 5

Катерини Мешко — 2, 3, 5, 7, 9, 10

пров. Миколи Середи — 1, 15

пров. Решетника — 1

Старосанжарська — 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86А, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109

Феофіла Булдовського — 2, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21.

З 08:00 до 16:30 години не буде електрики в селі Мачухи в будинках, що розташовані за адресами:

Космонавтів — 1, 2, 2/1, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10а, 11, 12-а, 13, 14, 15а, 15б, 17, 21, 23, 23-а, 25, 33

Центральна — 137, 139, 141, 151.

