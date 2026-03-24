Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе снова можно получить в центре помощи после восстановления социального проекта.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе стали доступны для переселенцев после того, как проект «Пища Жизни» объявил о возобновлении раздачи горячих обедов, сообщает Politeka.

Информацию о бесплатных продуктах для ВПО в Одессе в таком формате распространили на странице БФ "Гостиная Хата" в Фейсбуке.

Там отметили, что помощь начали выдавать с 5 января. Организаторы сообщают, что каждый день в 12:30 все желающие могут прийти в центр, где выдают горячую еду и теплые напитки.

Помощь рассчитана прежде всего на внутренне перемещенных лиц и других людей, нуждающихся в поддержке. Пункт раздачи бесплатных продуктов для ВПЛ в Одессе работает по адресу Водопроводная, 13.

Организаторы также призвали жителей передавать информацию тем, кому она может быть полезна. В центре напоминают, что ранее благотворительная организация БФ "Гостиная хата" сообщала об обновлении правил получения продовольственной помощи.

В частности, с 10.02.2025 в центре ввели ограничения на количество издаваемых ежедневно наборов. Речь идет о 50 наборах в день. Приоритет в их получении предоставляется людям, недавно получившим справку внутренне перемещенного лица.

Для вновь прибывших такая поддержка предусмотрена раз в месяц в течение первых трех месяцев после регистрации. В то же время, отдельные категории переселенцев могут получать продовольственную поддержку, но реже.

Речь идет о матерях, которые самостоятельно воспитывают детей и могут подтвердить этот статус справкой, семьи, где есть беременная женщина, а также пожилых людей в возрасте от 70 лет, проживающих сами или вдвоем.

