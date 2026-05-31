Доплаты в Запорожской области начисляются безработным военным пенсионерам, сообщает Politeka.

Доплаты для пенсионеров в Запорожской области выплачиваются лицам от рядового до офицерского состава, кроме срочников.

Граждане имеют право получать деньги как к пенсии за выслугу лет, так и к выплатам по инвалидности.

Как напоминают на официальном сайте Пенсионного фонда Украины, главным условием для начисления является наличие на иждивении нетрудоспособных членов семьи, для которых военный пенсионер является единственным источником финансового обеспечения.

Количество семей, где бывший военнослужащий содержит пожилых родителей, людей с инвалидностью или других нетрудоспособных родственников, заметно возросло.

Государственная помощь выполняет компенсационную функцию и позволяет домохозяйствам частично возмещать расходы на покупку лекарств, продуктов питания и оплату коммунальных услуг.

В 2026 году прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, повысился до 2595 гривен.

Поскольку надбавка равна 50% этого показателя, сумма выплаты сейчас составляет около 1 297 гривен на каждого нетрудоспособного иждивенца.

Доплаты пенсионерам в Запорожской области не назначаются автоматически. Жителям необходимо самостоятельно обращаться в государственные органы с пакетом документов, подтверждающих факт содержания родственников и полное отсутствие другого дохода в семье.

Некоторые граждане не знают о такой возможности или откладывают оформление за неимением необходимых справок и утраты документов во время войны.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Появилась жизненно важная гуманитарная помощь: какую поддержку обещают пенсионерам в Запорожской области.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: где и как искать дом.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: где оказывают поддержку.