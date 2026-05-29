Подорожание проезда в Полтавской области вызвало дискуссии в Кременчуге, где жители заметили разные тарифы в частных маршрутках, сообщает Politeka.net.
После заседания исполкома городской голова Виталий Малецкий заявил, что власти проверят фактические расценки на транспортных линиях. Часть автобусов перевозит пассажиров за 20 гривен, в то время как другие уже берут 25 гривен.
Местные журналисты обратили внимание на отсутствие единого подхода посреди перевозчиков. Некоторые водители в частных разговорах утверждают, что более низкая сумма пока позволяет работать без критических убытков.
В горсовете объяснили, что тариф 25 гривен раньше вводили как временный шаг из-за удорожания горючего и электроэнергии. Сейчас идет процедура, которая должна определить окончательную стоимость для всех направлений.
Об этом стало известно во время заседания исполкома Кременчугского городского совета .
Вопросы передали профильному управлению. Специалисты уже проводят консультации с транспортными компаниями и анализируют ситуацию на маршрутах.
Виталий Малецкий поручил организовать дополнительную проверку и сравнить официальные данные с реальной оплатой в салонах. Чиновник также сообщил, что лично осмотрит часть рейсов.
В ходе обсуждения прозвучала критика в адрес отдельных перевозчиков, заявляющих об убыточности работы. В течение мая власти планируют собирать предложения от граждан перед принятием финального решения.
Отдельное внимание чиновники уделили маркировке транспорта. Пассажиры должны заранее видеть, какой тариф действует на конкретном маршруте.
В результате подорожание проезда в Полтавской области стало поводом для усиления контроля за перевозками и пересмотра организации работы общественного транспорта в Кременчуге.
